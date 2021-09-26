Макака намагалися видворити з села, але він повернувся, діставшись до поселення попутною вантажівкою.

В Індії самець виду макак боннет подолав понад 20 кілометрів, щоб повернутися в село, помстившись таким чином місцевим жителям, які спробували його позбутися. Як вважає чоловік, який постраждав раніше від нападу і переслідування цієї мавпи, примат міг бажати знову йому нашкодити.

Спочатку тварина бродила в околицях села Коттігехара у штаті Карнатака, пише News 18. Зазвичай вона збирала фрукти та залишки людської їжі, проте потім почала з'являтися біля школи, де лякала дітей. Тоді хтось подав скаргу владі, і мавпу вирішили відловити.

Фахівці приїхали на місце, але зловити примата було непросто. Співробітники лісового управління покликали на допомогу місцевих жителів, щоб відвести тварину в потрібному напрямку. Одним із них став чоловік на ім'я Джагадіш. Він спробував заманити мавпу, але та раптово підскочила до нього і напала, сильно вкусивши за руку.

Переляканий індієць вирішив рятуватися втечею, але мавпа не полишала переслідування. Тоді він сховався у своїй моторикші, проте тварина почала рвати покриття транспорту.

Зрештою після тригодинної операції групі з більш ніж 30 осіб вдалося загнати мавпу в пастку. Співробітники лісового управління відвезли макака в ліс Балур, розташований приблизно за 22 кілометри, і випустили там.

"Мені було дуже лячно. Скажена мавпа переслідувала мене всюди. Вона вкусила мене так сильно, що мій лікар сказав, мої рани гоїтимуться щонайменше місяць. Я не можу водити свою моторикшу, а це мій хліб. Крім того, в той день я не пішов додому, побоюючись, що мавпа піде за мною. У мене вдома маленькі діти. Що робити, якщо вона нападе на них? Я досі дуже боюся", - розповів Джагадіш.

І побоювання дійсно виявилися виправданими. Менш ніж за тиждень мавпа повернулася. Вона застрибнула на вантажівку, яка їхала дорогою повз ліс Балур, і спокійно дісталася Коттігехари.

Джагадіш страшенно злякався, коли дізнався про це.

Читайте такожУ Талліннському зоопарку шимпанзе помив підлогу і вікна у своєму вольєрі (відео)"Я відчув, як у мене по спині пробіг холодок, коли почув, що мавпа повернулася в село. Я сам зателефонував до лісового управління і попросив негайно вжити заходів. Я не виходив на вулицю. Я знаю, що це та сама мавпа, тому що минулого разу ми всі помітили відмітний знак на її вусі", - поділився чоловік.

Фахівці кажуть, що не знають, чому макак вибрав об'єктом для свого нападу саме Джагадіша.

"Ми справді не знаємо, чому мавпа напала на одну людину. Ми не знаємо, чи заподіяв він будь-якої шкоди тварині раніше або це була просто негайна реакція. Однак це вперше, коли ми бачимо, як мавпа поводиться таким чином, хоча мавпи, що нападають на людей, не є чимось особливим", - розповів глава команди, яка проводить операції з вилову мавп.

Вдруге бригада лісового управління зловила макака 22 вересня. Цього разу вони випустили його в далекому лісовому масиві. Джагадіш сподівається, що тепер його переслідувач не повернеться, але про всяк випадок вирішив ще кілька днів не виходити з дому.

Раніше в Бельгії жінці заборонили відвідувати зоопарк через "близькі стосунки" з шимпанзе. За словами адміністрації зоопарку, спілкування жінки та мавпи змушувало тварину піддаватися остракізму з боку "побратимів". Однак сама відвідувачка має іншу думку про ситуацію.

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Автор: Катерина Комолова