Також ведуться переговори зі Світовим банком, США, МВФ про залучення фінансових ресурсів.

Україна отримала грантову допомогу від Італії у розмірі 110 млн євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Щодо отриманих позик. Ми отримали від Італії 110 млн євро в оперативному режимі. Це - грантові кошти, і зараз ці кошти у нас вже є", - сказав він.

Також він додав, що ведуться переговори зі Світовим банком, США, МВФ про залучення фінансових ресурсів.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.