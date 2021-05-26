Гальмівна система була пошкоджена вже кілька тижнів і посадові особи канатної дороги знали про це.

Генпрокуратура Італії сьогодні затримала трьох осіб, підозрюваних в аварії на канатній дорозі в районі гори Моттароне, де в результаті обриву кабіни загинули 14 осіб.

За версією слідства, трос, по якому рухалася кабіна, обірвався через відмову системи екстреного гальмування, пише Liga.net із посиланням на RaiNews.

Слідство зазначає, що гальмівна система була пошкоджена вже кілька тижнів і посадові особи канатної дороги знали про це.

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За результатами розслідування були заарештовані три людини: 56-річний власник компанії Луджі Неріні, а також начальник і інженер служби експлуатації канатної дороги.

Правоохоронці припускають, що вони знали про несправність гальмівної системи, але продовжували експлуатувати канатну дорогу і перевозити туристів, щоб не зупиняти систему і не упускати поточний прибуток.

"Співробітники були впевнені, що трос не обірветься і пішли на ризик, що, на жаль, призвело до смертельного результату", - зазначила одна з прокурорів Олімпія Боссі.

Обрив кабіни на канатній дорозі в Італії: що відомо

23 травня в горах Італії на канатній дорозі обірвалася кабіна з пасажирами. Канатна дорога з'єднує населений пункт Стреза на березі озера Маджоре і гору Моттароне висотою близько 1,5 тис. м.

Обрив каната стався на найвищій ділянці маршруту в 300 м від вершини гори. Кабіна впала на лісистій важкодоступній ділянці, що ускладнило операцію з порятунку.

Дорогу вперше відкрили в 1970 році. Останній раз її повністю ремонтували в період з 2014 по 2016 рік.

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Автор: Олександр Топчій