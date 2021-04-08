В Італії скасували закон про цензуру в кінематографі, введений ще у 1914 році.
Про це повідомив міністр культури Італії Даріо Франческіні, пише The Guardian.
Читайте такожШведський фестиваль на тиждень ізолює кіномана на маяку: дивитися фільми та спостерігати за хвилямиКінокартини більше не можна буде заборонити з політичних, етичних, релігійних та інших підстав.
«Система контролю та втручання, яка довгий час дозволяла державі втручатися в свободу художників, була остаточно знищена», - заявив чиновник.
Скасування закону про цензуру в кіно в Італії: що тепер
Відтепер фільми в Італії будуть розділятися за віковими рейтингами.
Визначати рейтинг буде спеціальна комісія, до якої увійдуть 49 осіб, серед них експерти в кіно та освіті та захисники прав дітей і тварин.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram