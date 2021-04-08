Відтепер фільми будуть розділятися за віковими рейтингами.

В Італії скасували закон про цензуру в кінематографі, введений ще у 1914 році.

Про це повідомив міністр культури Італії Даріо Франческіні, пише The Guardian.

Читайте такожШведський фестиваль на тиждень ізолює кіномана на маяку: дивитися фільми та спостерігати за хвилямиКінокартини більше не можна буде заборонити з політичних, етичних, релігійних та інших підстав.

«Система контролю та втручання, яка довгий час дозволяла державі втручатися в свободу художників, була остаточно знищена», - заявив чиновник.

Скасування закону про цензуру в кіно в Італії: що тепер

Відтепер фільми в Італії будуть розділятися за віковими рейтингами.

Визначати рейтинг буде спеціальна комісія, до якої увійдуть 49 осіб, серед них експерти в кіно та освіті та захисники прав дітей і тварин.

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Автор: Катерина Шварц