Він зазначив, що партнери напередодні вторгнення не зробили майже нічого, щоб реально посилити Україну.

Російське вторгнення в Україну було невідворотним, його можна було лише трохи відстрочити у часі, щоб краще підготуватися. Про це заявив у інтерв’ю 24 Каналу екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Насправді історія всіх розсудить. Чи могли ми зробити більше всередині країни, а партнери – ззовні, щоб запобігти вторгненню? Та ні, якщо чесно. Я думаю, що там вже не можна було запобігти. Можна було лише відстрочити вторгнення трохи у часі, щоб підготуватися краще", - розповів він.

При цьому він зазначив, що партнери напередодні вторгнення не зробили майже нічого, щоб реально посилити Україну.

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"Ми просили превентивні санкції. Їх не було, тому що "це буде ескалація". Ми просили почати масоване постачання зброї. Цього теж не було, бо "це буде ескалація", - зазначив він.

Дмитро Кулеба - інші заяви

Розповідаючи про перші дні після повномасштабного вторгнення РФ, Кулеба зазначив, що якби президент Зеленський на початку війни виїхав з Києва, як це історично робили інші українські уряди, то "все б посипалось", і столицю майже напевно було б втрачено. Те, що президент лишився, стало сигналом для багатьох людей, які в іншому випадку планували втікати.

Саме тому, зазначив Кулеба, він не передав президенту прохання Заходу записати відеозаповіт, бо був впевнений, що Зеленський залишиться та буде боротися.

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