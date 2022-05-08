Наразі ситуація в регіоні "залишається важкою" та посилюється сильними поривами вітру.

В Росії не припиняються масштабні пожежі, як в лісових масивах, так і в містах. Зокрема, в Красноярському краї і в одному зі районів Сибіру до гасіння вогню залучаються злочинці, оскільки більше цього робити нікому.

Про це говориться у репортажі пропагандистського телеканалу НТВ.

Так, в'язнів та співробітників місцевої колонії залучили до порятунку селища Громадськ Уярського району. Повідомляють, що боротьба була успішною.

За офіційними даними, жертвами природних пожеж в краї стали вже 5 осіб, принаймні 19 постраждали. Водночас вогонь знищив понад 500 житлових будинків.

Наразі ситуація в регіоні "залишається важкою" та посилюється сильними поривами вітру.

Наголошується, що пожежі в Сибіру несуть сезонний характер. Їх щороку гасять військові зі спеціальною технікою. Зараз же росіянам розповідають, нібито технікою не можна гасити через вітер, хоча насправді всі сили кинуті на війну проти України.

Раніше українські рятувальники присоромили російських колег, які замість виконання безпосередніх обов'язків в охопленому полум'ям Сибіру запускають безпілотники над українським Донбасом.

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