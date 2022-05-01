Рятувальники зауважили, що росіяни не можуть загасити пожежі в Сибіру, оскільки надто заняті Україною

Державна служба надзвичайних ситуацій осоромила Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ, яке воює в Україні під час масштабних пожеж в Сибіру.

Звернення ДСНС до росіян з'явилося у Telegram.

Українські рятувальники зазначили, що замість виконання безпосередніх обов'язків в охопленою полум'ям Сибіру, їхні російські колеги запускають безпілотники над українським Донбасом.

"МНС Росії, шо ви там? Вже усі осередки пожеж у лісах Сибіру виявили, раз вирішили політати своїми Орланами над Донеччиною? Чи це ваше сміття випадково шквальним вітром на нашу територію занесло? Так треба ж слідкувати за штормовими попередженнями. Нагадуємо! Під час сильних поривів вітру не рекомендується: ходити під рекламними щитами, стояти біля високих дерев (особливо тополь) та ліній електропередач, а також запускати розвідувальні безпілотники у небі чужої країни", - йдеться у зверненні.

В ДСНС зауважили, що вже не згадують про совість чи сумління, адже з 24 лютого у росіян нічого притаманного благородній професії рятувальника не лишилося.

"Ваш внесок у цю війну так само піде на смітник історії, як і ті дирижаблі міністерства охорони довкілля Росії, які запускатимуть після того, як закінчаться ваші безпілотники та повітряні змії міністерства велікой руской культури", - зауважили рятувальники.

Нагадаємо, що у Росії горять сибірські ліси. Загоряння не можуть погасити через брак військових пожежників - їх передислокували для вторгнення в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: