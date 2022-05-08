Повідомлення про загоряння в 16 населених пунктах надійшли ще 7 травня.

У Краснодарському краї спалахнули масштабні пожежі, що перекинулися на житлові будинки. Вогонь досі не можуть погасити.

Про це повідомляє прес-служба регіонального уряду.

Повідомлення про загоряння в 16 населених пунктах надійшли ще 7 травня. Місцеві слідчі органи вже відкрили низку кримінальних проваджень.

По всій території краю введено режим надзвичайної ситуації, на тих територіях, де зафіксовані активні пожежі, проводиться евакуація людей.

У краї діє штормовий вітер, який викликає пилові бурі і сприяє поширенню пожеж. Швидкість вітру в окремих районах досягає 40 м/c.

Такі погодні умови збережуться і протягом усього дня, 8 травня.

За оновленими даними, кількість постраждалих на ранок 8 травня в результаті пожеж збільшилася до 19 осіб (шестеро з них – рятувальники), семеро людей загинули в декількох селах.

Вогонь знищив або пошкодив 518 житлових будинків, 309 будівель, 61 автомобіль.

Як повідомляв УНІАН, вранці, 4 травня, в російському Дзержинську під Нижнім Новгородом спалахнув хімзавод "Капролактам".

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