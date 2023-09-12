Причини негативного зльоту поки не зрозумілі.

У Росії пасажирський літак здійснив екстрену посадку посеред пшеничного поля в Новосибірській області. Дивом обійшлося без жертв і постраждалих, повідомляє державне агентство "Росавіація".

Літак "Аеробус" А320 "Уральських авіаліній" летів із Сочі до Омська. Однак екіпаж змушений був здійснити екстрену посадку "на грунт" близько 05:44 ранку за московським часом.

"Посадка здійснена на підібраний з повітря майданчик поблизу населеного пункту Кам'янка (близько 180 км до Новосибірська)", – повідомляє Росавіація.

Кількість пасажирів на борту називається різна. Росавіація з посиланням на дані екіпажу говорить про 159 пасажирів і 6 членів екіпажу, тоді як МНС Росії повідомляє про 167 людей, у тому числі 6 членів екіпажу і 23 дітей. Губернатор Новосибірської області стверджував, що в літаку було 170 осіб.

За даними "РИА Новости", всі люди, що знаходилися на борту, благополучно евакуювалися, ніхто не постраждав. Стверджується, що лайнер не горів і не отримав помітних руйнувань або пошкоджень, хоча на деяких кадрах з місця посадки видно, що правий борт літака над крилом закопчений.

Для пасажирів підготували пункт тимчасового розміщення в місцевому Будинку культури найближчого населеного пункту. З Омська для організації допомоги вилетів Ан-26 з рятувальниками Росавіації, в район НП направлені автобуси.

Повітряні аварії в Росії - останні новини

Росія є одним зі світових лідерів за кількістю авіакатастроф і різних подій з повітряним транспортом. І якщо падіння літака з Євгеном Пригожиним 23 серпня ні в кого не викликає сумнівів, що це не була випадковість через технічний збій, то в безлічі інших аварій списати все на пряму диверсію навряд чи вийде.

Авіаексперт Кирило Новіков нещодавно розповів про критичний стан російської цивільної авіації. Через західні санкції російські авіакомпанії не можуть повноцінно ремонтувати і обслуговувати свої літаки, оскільки купити запчастини легально просто неможливо. По суті всі пасажири російських літаків - це свідомі самогубці.

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