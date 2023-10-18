Після звільнення чоловік встиг попрацювати на користь прокуратури, але навіть це не врятувало його від випадковості.

В США поліцейський застрелив чоловіка, який провів 16 років у в’язниці за хибним звинуваченням і лише нещодавно вийшов на свободу. Про це розповідає Sky News.

Цього понеділка 53-річний Леонард Аллен К’юр їхав по трасі зі штату Джорджія у Флориду, коли його зупинив поліцейський. На вимогу поліцейського чоловік вийшов зі свого автомобіля і виконував команди офіцера, поки не дізнався, що він заарештований. За що саме його хотіли заарештувати, не повідомляється.

Як стверджують в Бюро розслідувань Джорджії, К’юр почав опиратися поліцейському і той кілька разів застосував електрошокер та кийок. Зрештою поліцейський дістав свій пістолет і вистрелив у чоловіка, оскільки той "все ще не підкорився". Певний час чоловік ще був живий, і медики намагалися його врятувати, але зрештою він помер.

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Як зазначає Sky News, у 2003 році Леонард К’юр, який раніше вже був судимий за розбій та інші злочини, отримав довічне ув'язнення за збройне пограбування аптеки у Флориді. Але у квітні 2020 року його звільнили.

При перегляді справи суддя постановив, що містер К’юр мав надійне алібі, яке раніше не враховували. У той же час проти нього у справі не було жодних речових доказів чи вагомих свідчень свідків, які б дозволили пов’язати його з місцем злочину.

Цього року пан К’юр отримав 817 000 доларів компенсації за незаконне засудження. Прокурор штату Флорида Бровард Гарольд Ф. Прайор, який описав 53-річного чоловіка як "розумного, кумедного та доброго", сказав тоді: "Жодні гроші не повернуть містеру К’юру ці роки або не дадуть йому спокою, але це так - маленький жест, який визнає, що містера К’юра посадили несправедливо".

Після звільнення і реабілітації К’юр брав участь у навчанні працівників прокуратури, аби допомогти їм "виконувати свою роботу якомога справедливіше та найретельніше".

Зараз Бюро розслідувань проводить незалежне розслідування, щоб з’ясувати причини та обставини загибелі пана К’юра.

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