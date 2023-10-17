Загалом додатково в регіон прибудуть близько 4 тисяч морпіхів та військових моряків.

США відправляють до берегів Ізраїлю десантну оперативну групу, яка нараховує близько 4 тисяч військових моряків та бійців морської піхоти. Про це виданню The Washington Post розповіли двоє чиновників Пентагону на умовах анонімності.

За їхніми словами, десантна група швидкого реагування "Батаан" приєднається до зростаючого американського флоту біля узбережжя Ізраїлю. Зокрема йдеться про 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти, що постійно базується в Кемп-Лежен, штат Північна Кароліна. Навчений для виконання широкого спектру місій, цей підрозділ разом з десантними кораблями USS Bataan та USS Carter Hall вирушили з Кувейту, де у них були навчання, у Середземне море.

Третій корабель, пов'язаний з підрозділом, USS Mesa Verde, і так був у Середземному морі та мав вирушити до ізраїльського берега раніше.

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Розгортання групи швидкого реагування є останнім проявом підтримки Вашингтоном Ізраїлю та відображає занепокоєння офіційних осіб США щодо ризику залучення до війни Ірану та проіранського ліванського угруповання Хезболла, пише видання.

Конфлікт Ізраїлю та ХАМАС – роль США

Як писав УНІАН, минулого тижня США відправили в регіон авіаносну групу з авіаносцем USS Gerald R. Ford і кораблями підтримки. А в суботу також було оголошено про відправку другої авіаносної групи на чолі з USS Dwight D. Eisenhower. Сукупно до берегів Ізраїлю прибудуть близько півтора десятка американських військових кораблів.

Тим часом стало відомо, що завтра Джо Байден відвідає Ізраїль та сусідню Йорданію. У нього заплановані переговори зокрема з лідерами Палестини, Йорданії та Єгипту.

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