Жителів закликають залишатися вдома та уникати місць, де багато рослинності.

У єгипетському місті Асуан від уколів отруйних скорпіонів загинули три людини й ще кілька сотень постраждали.

Про це пише BBC.

За словами представника міністерства охорони здоров'я, близько 450 осіб отримали поранення.

Ці тварини заполонили місцевість після сильних дощів і гроз. Людей закликають залишатися вдома та уникати місць, де багато рослинності. Влада каже, що медичні центри вже отримали додаткові дози протиотрути.

Читайте такожВ Азовському морі розмножується хижак небезпечніший за медуз: науковці попереджають про загрозуВ Єгипті мешкає один з найбільш високотоксичних представників світової скорпіофауни - товстохвостий скорпіон. Отрута такого малюка може вбити людину менш ніж за годину. Вжалені часто відчувають утруднене дихання, посмикування м'язів і незвичайні рухи голови.

Протиотрута використовується в основному як профілактичний захід до появи симптомів.

Як повідомляв УНІАН, в Оболонському районі Києва помітили водяного скорпіона. А на Буковині 65-річну жінку вбили шершні.

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Автор: Катерина Комолова