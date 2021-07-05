 Водяний скорпіон / фото Євген Руденко / Facebook

На озері Редькіне (Міністерське озеро) в Оболонському районі Києва помітили водяного скорпіона.

Про це повідомив Євген Руденко у Facebook на сторінці Тваринний світ України.

За його словами, водяні Скорпіони можуть боляче вкусити людину, тому варто бути обережними.

У коментарях користувачі пишуть, що укус водяного скорпіона схожий на бджолиний, але больові відчуття менш інтенсивні. Місце укусу може сильно почервоніти, можлива алергічна реакція.

фото Євген Руденко / Facebook

Водяний скорпіон належить до сімейства водяних клопів, що мешкають в прісних водоймах, де майже немає течії. Їх можна помітити на поверхні води, бо вони нерідко піднімаються для поповнення запасів кисню.

Вони здатні годинами чекати здобич, хапаючи чіпкими лапами і вбиваючи її смертоносним укусом.

фото Євген Руденко / Facebook

Прісноводні скорпіони пофарбовані в сірувато-бурий колір, іноді їх черевце буває яскраво-червоним.

Існує понад 230 видів водяних скорпіонів. Їх розмір може досягати 4,5 сантиметра.

Читайте такожНа п'яти пляжах Києва виявлено кишкову паличку: де небезпечно купатися (відео)

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко