Укус водяного скорпіона схожий на бджолиний, але больові відчуття менш інтенсивні.

На озері Редькіне (Міністерське озеро) в Оболонському районі Києва помітили водяного скорпіона.

Про це повідомив Євген Руденко у Facebook на сторінці Тваринний світ України.

За його словами, водяні Скорпіони можуть боляче вкусити людину, тому варто бути обережними.

У коментарях користувачі пишуть, що укус водяного скорпіона схожий на бджолиний, але больові відчуття менш інтенсивні. Місце укусу може сильно почервоніти, можлива алергічна реакція.

Водяний скорпіон належить до сімейства водяних клопів, що мешкають в прісних водоймах, де майже немає течії. Їх можна помітити на поверхні води, бо вони нерідко піднімаються для поповнення запасів кисню.

Вони здатні годинами чекати здобич, хапаючи чіпкими лапами і вбиваючи її смертоносним укусом.

Прісноводні скорпіони пофарбовані в сірувато-бурий колір, іноді їх черевце буває яскраво-червоним.

Існує понад 230 видів водяних скорпіонів. Їх розмір може досягати 4,5 сантиметра.

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Автор: Денис Прядко