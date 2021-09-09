Наслідки укусу цих комах залежать від реакції організму, але отрута може виявитися смертельною.

Після укусів шершнів померла жителька Чернівецької області.

Про це в четвер, 9 вересня, пише "Молодий Буковинець".

За інформацією видання, вчора в одному з сіл колишнього Сторожинецького району комахи напали на 65-річну жінку.

Медики, які прибули за викликом, констатували смерть буковинки.

Раніше у Дніпрі від укусів шершнів постраждала дівчина. Комахи оселилися в одному з дерев біля житлового масиву. Дівчина проходила повз, коли комахи напали на неї, покусали обличчя і голову.

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Чим небезпечні укуси шершнів

Ззовні справжні шершні схожі на інших представників осиної родини, однак мають ширшу верхівку голови та округлене черевце спереду. Як і інші представники родини, вони будують великі паперові гнізда, що налічують у деяких видів до 10 ярусів стільників.

Наслідки укусу шершня залежать від реакції організму. Хоча отрута звичайних шершнів менш токсична, ніж бджолина, але жало після укусу не залишається в рані, тому шершень може вжалити кілька разів поспіль. Велика кількість отрути шершня здатна викликати серйозне запалення і навіть смерть.

При цьому якщо біля гнізда було убито одного шершня, він може випустити феромони та спонукати інших шершнів до агресії. Феромони також можуть потрапити на людину, якщо вона торкалася вбитої комахи. Агресію цих комах також викликають деякі харчові ароматизатори, наприклад, бананові чи яблучні, аромати з С5-спиртами та складні ефіри С10.

На укус можна випадково наразитися і якщо зірвати перестиглий фрукт, адже комахи дуже люблять занурюватися в них повністю і стають непомітними для ока.

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Автор: Катерина Комолова