Канцлер Німеччини Олаф Шольц не сподівався на те, що заколот покладе край правлінню Путіна, оскільки неясно, чи буде краще те, що прийде після нього.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився від припущень про те, як довго Володимир Путін залишатиметься при владі після спроби заколоту в Росії минулими вихідними.

На питання, як довго ще Путін зможе залишатися на посаді президента Росії, Шольц сказав, що мета заходу в підтримці України полягає в тому, щоб допомогти їй захистити себе, а не домогтися зміни режиму в РФ. Про це пише Sky News.

Відповідаючи на питання, чи сподівався він, що заколот покладе край правлінню Путіна, Шольц відповів, що в цьому немає сенсу, оскільки неясно, чи буде краще те, що прийде після нього.

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"Війська Вагнера - це військова частина, яка діє дуже агресивно по всьому світу, і дуже конкретно у війні Росії проти України", - сказав Шольц.

Однак канцлер Німеччини заявив, що, на його думку, невдалий заколот послабив Путіна.

"Я дійсно вважаю, що він ослаблений, оскільки це показує, що в автократичних владних структурах є тріщини, і він не так міцно тримається в сідлі, як він завжди стверджує", - сказав Шольц.

Але, додав канцлер, неясно, чи підвищить це ймовірність того, що Кремль виведе свої війська з України для проведення мирних переговорів.

Пригожин проти Путіна - що відбувається в Росії

Як повідомляв УНІАН, 24 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив "Марш справедливості", мета якого - похід його бойовиків на Москву. Він обґрунтував це тим, що за наказом керівництва Міноборони РФ російська армія нібито завдала по табору ПВК ракетний удар. Пізніше Пригожин оголосив про захоплення бойовиками "Вагнера" військових об'єктів у Ростові-на-Дону, згодом з'явилася інформація, що колона найманців дійшла до Воронежа, а потім - що вони вже знаходяться відносно недалеко від Московської області. Попутно "вагнерівці" збили кілька вертольотів армії РФ і літак Іл-22, ліквідувавши більше десятка військових.

Тим часом переляканий президент РФ Володимир Путін публічно звинуватив Пригожина в держзраді. Вдень, після переговорів білоруського диктатора Олександра Лукашенка із Пригожиним, останній наказав своїм бійцям зупинитися і відступив. Після цього відкриті вранці кримінальні справи проти колишнього "кухаря Путіна" були раптово закриті.

Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін показав себе "абсолютно" ослабленим. А глава МЗС Італії Антоніо Таяні підкреслив, що спроба Пригожина здійснити переворот зруйнувала міф про сильного Путіна і показала слабкість РФ.

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