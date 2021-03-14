Причиною стало можливе утворення тромбів через використання антикоронавірусної вакцини AstraZeneca.

Ірландія призупиняє використання вакцини Oxford / AstraZeneca в якості запобіжного заходу після нових повідомлень про тромби у людей, які отримали її, на цей раз з Норвегії.

Читайте такожУ Єврокомісії визнали помилки під час замовлення вакцин від COVID-19Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Дорадчий орган Ірландії з вакцин рекомендував тимчасово відкласти введення вакцини AstraZeneca. Однак підкреслюється, що немає жодних доказів того, що вакцина викликала утворення тромбів.

Перші повідомлення про тромби у людей, які отримували вакцину AstraZeneca, надійшли з Австрії та викликали хвилю занепокоєння, в результаті чого низка європейських країн, включаючи Данію, призупинили її використання в очікуванні розслідування.

Ірландія процитувала звіт про смерть і три госпіталізації в Норвегії, який вийшов в суботу.

"Після нової інформації, отриманої від Норвезького агентства з лікарських засобів в суботу ввечері...і після обговорення з Управлінням з регулювання продуктів медичного призначення (HPRA), Національний консультативний комітет з імунізації (NIAC) рекомендував тимчасово відкласти введення вакцини Covid-19 AstraZeneca сьогодні вранці, в неділю, 14 березня", - сказав представник NIAC.

За даними Управління з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення у Великобританії мільйони людей уже отримали ін'єкцію AstraZeneca без будь-яких серйозних побічних ефектів.

Що цьому передувало

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати та до завершення розслідування випадків утворення тромбів, про які повідомила Данія.

EMA зазначає, що кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей - не більша, ніж серед населення загалом.

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Автор: УНІАН