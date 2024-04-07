Таку заяву зробила міністр фінансів США Джанет Єллен за підсумками зустрічі з віце-прем’єром уряду КНР.

Китай матиме "значні наслідки", якщо його компанії "підтримають війну Росії проти України", пише Politico за посиланням на заяву міністра фінансів США Джанет Єллен за підсумками зустрічі у Гуанчжоу з віце-прем’єром уряду КНР Хе Ліфеном.

Під час зустрічей з місцевою владою та двосторонньої зустрічі з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном Єллен підкреслила, що компанії, в тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази, а також "про значні наслідки, якщо вони це роблять".

"Ми чітко дали зрозуміти Китаю, що бачимо, як Росія отримує підтримку від товарів, які Китай, китайські фірми постачають до Росії. Ніхто з нас не хоче, щоб це було проблемою для наших двосторонніх відносин. Тому ми працюємо разом", – сказала Єллен журналістам у Гуанчжоу.

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Зазначається, що заява Єллен прозвучала після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 4 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, що "Китай продовжує надавати матеріали для підтримки російської оборонно-промислової бази".

Переговори Єллен в Китаї були проведені з метою "сприяння дискусії навколо макроекономічних дисбалансів, включаючи їх зв'язок з надлишковими виробничими потужностями, йдеться в заяві міністра фінансів США.

Водночас посол Китаю в США Се Фенг відповів, що твердження про надлишкові потужності є "неспроможним", оскільки "в глобальному масштабі високоякісні промислові потужності і продуктивні сили нової якості не є надлишковими, а їх катастрофічно не вистачає".

З початку вторгнення Росії в Україну зв'язки Пекіна з Москвою стали ще міцнішими, ніж до конфлікту: товарообіг між двома країнами збільшився більш ніж удвічі – зі 108 мільярдів доларів у 2020 році до 240 мільярдів доларів у 2023 році, що зробило Росію 10-м найбільшим торговельним партнером Китаю в минулому році.

За словами журналістів, Китай також намагається розширити свою частку на ринку товарів, що постачаються до Європи та США, тож Пекін також зацікавлений у підтримці добрих відносин із Заходом. Але США дедалі більше непокоять дешеві електромобілі, акумулятори та інші технології, що заполонили американський ринок, незважаючи на субсидії Вашингтона власній промисловості, яка страждає від китайської конкуренції.

Російсько-китайська дружба

Раніше УНІАН писав, що США попереджали союзників про посилення Китаєм підтримки Російської Федерації включно з наданням даних геопросторової розвідки, щоб допомогти Москві у війні проти України.

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