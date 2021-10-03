Правоохоронці розкрили особисті дані можливого зловмисника.

У Росії з'явився новий підозрюваний у вбивстві трьох студенток медколеджу в Оренбурзькій області – 29-річний місцевий житель, який нещодавно відбував покарання у в'язниці за вбивство.

Ім'я підозрюваного у вбивстві в Гаї – Олександр Лазарєв, повідомив Telegram-канал "SHOT".

За його даними, в суботу, 2 жовтня, хлопець покинув Гай, і його почали розшукувати правоохоронці.

У прес-службі МВС в Оренбурзькій області попросили людей допомогти в пошуках підозрюваного, повідомляє "РИА Новости".

У МВС також уточнили особисті дані можливого вбивці – це Лазарєв Олександр В'ячеславович, який народився 23 листопада 1991 року.

Вбивство в Гаї трьох студенток – що трапилося

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що у Гаї були вбиті три студентки медколеджу. Тіла двох убитих знайшли в орендованій квартирі, а ще однієї – у дворі будинку. За останніми даними, дівчата вбиті кухонним ножем.

Жертвами стали 17-річна Айгіз Уметкулова, 18-річна Аділя Карімова та 19-річна Зульфія Санкіна.

Пізніше з'явилася інформація, що у скоєнні злочину підозрюють 18-річного Анвара С., який зустрічався з Уметкуловою.

Автор: Екатерина Присяжнюк