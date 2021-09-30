18-річний підозрюваний зустрічався з однією з убитих дівчат.

Встановлено особу підозрюваного у вбивстві трьох студенток медичного коледжу в Росії.

Про це повідомляє Telegram_канал 112.

За їхніми даними, правоохоронці зараз розшукують 18-річного Анвара С. відомо, що він зустрічався з 17-річною Айгіз Уметкуловою, тіло якої знайшли у дворі, в ста метрах від будинку.

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Сьогодні стало відомо, що в Оренбурзькій області (Росія) вбили трьох студенток. Спочатку повідомлялося, що їх зарубали сокирою, але, за останніми даними, вбивця використовував кухонний ніж. У жертв множинні колото-різані рани.

Тіла двох дівчат виявили на орендованій квартирі в місті Гаї, ще однієї - у дворі будинку. Жертвами стали 18-річна Аділя Карімова, 19-річна Зульфія Санкіна, і 17-річна Айгіз Уметкулова.

Після жорстокої розправи чоловік, намагаючись приховати сліди злочину, підпалив квартиру. Його зараз розшукують правоохоронці.

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Автор: Денис Прядко