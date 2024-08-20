Щоправда це жодним чином не накладає на Камалу Гарріс чи Джо Байдена якихось формальних зобов'язань.

Демократична партія США зробила підтримку України частиною своєї офіційної політичної стратегії. Відповідний параграф з’явився в офіційній програмі партії, затвердженій на партійному з’їзді і розміщеній на сайті партії.

Переважна частина програми, яку демократи називають "платформою", очікувано концентрується на питаннях внутрішньої політики та проблемах економіки США. Лише останній розділ присвячено міжнародній політиці і починається він з Європи, зокрема України.

Як зазначено в програмі, метою чинної адміністрації президента США є захист українського суверенітету, збереження єдності трансатлантичних альянсів США і запобігання ескалації і прямому конфлікту з Росією.

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"США досягли успіху на всіх трьох фронтах. Під керівництвом президента Байдена Америка надала Україні зброю, а також дипломатичну та економічну підтримку, необхідну для захисту її суверенітету від російської агресії", — йдеться у документі.

Також демократи хваляться створенням коаліції з понад 50 країн світу, які надають Україні військову допомогу. Також згадуються економічні санкції, накладені на Росію.

"Адміністрація Байдена-Гарріс також допомогла захистити цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України від неспровокованих нападів Росії та працювала над відновленням торгівлі українською сільськогосподарською продукцією для підтримки глобальної продовольчої безпеки", – йдеться у програмі демократів.

У документі також є закид на адресу Дональда Трампа, якого звинувачують у тому, що "за зачиненими дверима Трамп підтримує політику підштовхування України до здачі суверенної території Путіну".

У програмі демократи наголошують, що адміністрація США "ніколи не відвернеться від своїх союзників" та "продовжуватиме підтримувати Україну, щоб зупинити злочини Путіна та стримати загрозу від Росії для союзних держав і життєво важливих інтересів Америки".

Разом з тим видання AP-News зауважує, що в США кандидати на виборні посади традиційно не мають юридичного зобов’язання дотримуватися платформи своєї партії, "а часто й не дотримуються її".

"Те, що висловлюється платформами, зазвичай мало впливає на перегони і навряд чи матиме великий вплив на день виборів", — пише агентство.

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Як писав УНІАН, позиції Гарріс і Трампа щодо України та НАТО є діаметрально різними. У той час як Гарріс обіцяє продовжувати загалом ту ж політику, що вів Джо Байден, Трамп має зовсім інші погляди на світову політику.

Разом з тим, деякі оглядачі вважають, що Камала Гарріс не розуміє специфіку війни в Україні та, ймовірно, має особистий конфлікт із Володимиром Зеленським. Ймовірною причиною експерти вважають те, що досі її обов'язки були мало пов'язаними із зовнішньою політикою.

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