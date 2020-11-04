Раніше Дональд Трамп заявив, що має намір звернутися до суду, щоб запобігти "правильному підрахунку голосів".

Представник штабу кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена Джен О'меллі Діллон заявила про готовність відповісти республіканцеві Дональду Трампу, який збирається звернутися до Верховного Суду США через "шахрайство".

Про це повідомляє Reuters.

За її словами, якщо Трамп звернеться до суду, щоб запобігти «правильному підрахунку голосів», демократи будуть готові відповісти на це в суді. Для цього партія готова чинити опір за допомогою юристів.

При цьому в штабі Байдена впевнені в перемозі свого кандидата на виборах.

Нагадаємо, Трамп збирається звернутися до Верховного Суду США через "шахрайство". Чинний президент зазначив, що за нього проголосували мільйони людей, але "дуже сумна група людей намагається позбавити їх громадянських прав".

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Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають вибірників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.

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Автор: Денис Прядко