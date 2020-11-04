Президент США стверджує, що хоче зупинити голосування, яке нібито відбувається після закриття дільниць.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголошує, що переміг на виборах президента, але збирається звернутися до Верховного суду США через "шахрайство".

Про це Трамп заявив під час виступу у Білому домі, який транслювався на американському телеканалі CNN.

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Трамп наголосив, що за нього проголосували мільйони людей, але "дуже сумна група людей намагається позбавити їх громадянських прав".

"Ми готувались до великого святкування. Ми вигравали скрізь, але раптом це просто було скасовано", - заявив Трамп.

Президент США перерахував штати, де він перемагає, але, за його твердженням, не у всіх штатах зараховані голоси за нього під час підбиття підсумків голосування.

У цьому зв'язку він заявив про шахрайство на виборах. "Це обман американського народу. Це сором для нашої країни. Ми готувалися виграти ці вибори. Відверто, ми виграли ці вибори. Тож наша мета зараз полягає в тому, аби забезпечити доброчесність для добра цієї країни. Це дуже великий момент. Це серйозний обман щодо нашої країни. Ми хочемо, аби закон використовувався належним чином. Тому ми збираємося звернутися до Верховного суду США", - наголосив Трамп.

Він стверджує, що голосування продовжується після закриття дільниць, і тому він хоче зупинити таке голосування.

Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають вибірників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.

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Переклад: Віталій Саєнко