Парламентські вибори у Вірменії: перші результати екзитполів

Пашинян після голосування пообіцяв продовжувати прозахідний курс.

Правляча партія прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Громадський договір" лідирує на парламентських виборах із результатом 56,7% голосів, свідчать дані екзит-полів, повідомляє Politico.

Головна опозиційна сила – "Сильна Вірменія" проросійського олігарха Самвела Карапетяна – набрала лише 17,5%. Офіційні попередні результати Центральна виборча комісія оголосить у понеділок.

Явка склала майже 59% – найвищий показник за три останні виборчі кампанії в країні.

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Зазначається, що ці вибори – перші після того, як у 2023 році Вірменія втратила Нагірний Карабах на користь Азербайджану. Вони супроводжувалися занепокоєннями щодо російського втручання.

Напередодні голосування влада заарештувала понад 40 осіб за підозрою у підкупі виборців. Шість ордерів на арешт стосувалися безпосередньо членів партії Карапетяна. Сам він назвав це політичним тиском і заявив, що арешти "не змінять думку вірменських виборців".

Пашинян після голосування пообіцяв продовжувати прозахідний курс.

"Майбутнім Вірменії буде стратегія зміцнення незалежності, державності, демократії та верховенства права", – сказав він журналістам.

Варто зазначити, що Вірменія призупинила військовий альянс із Росією ще у 2024 році. Відтоді Єреван відкрито говорить про прагнення вступити до ЄС.

У травні Reuters повідомляло, що Росія нібито розглядала варіант завезення десятків тисяч етнічних вірмен із Росії для участі у виборах – аби похитнути позиції чинного прем'єра.

Заяви лідера партії "Громадський договір"

Раніше УНІАН писав, що Пашинян після голосування на парламентських виборах заявив, що жодної реальної напруженості у відносинах з Росією немає – вона, на його думку, штучна. За його словами, "деякі сили" навмисно намагаються посварити дві країни, хоча між ними існують "дуже тісні стосунки".

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