За словами речника Кремля, у разі євроінтеграції ціна на газ для Вірменії базуватиметься на ринкових принципах.

Вірменія може втратити пільгову ціну на російський газ, якщо відмовиться від інтеграції з Росією. Це у коментарі журналістам заявив речник Кремля Дмитро Пєсков напередодні візиту держсекретаря США Марка Рубіо до Вірменії, повідомляє Reuters.

"На російський газ встановлено дуже, дуже привабливу і більш ніж пільгову ціну. Але, звісно, такі умови не доступні учасникам інших інтеграційних структур. Там цінова структура зовсім інша. Вона базується на ринкових принципах", – заявив Пєсков, відповідаючи на питання про відносини з Єреваном.

Це вже не перший випадок, коли Росія нагадує Вірменії про "дешевий газ". Володимир Путін порушив питання вартості "блакитного палива" під час зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у квітні, зазначивши, що Єреван платить 177,50 долара за 1 000 кубометрів газу з Росії, який у Європі коштував би понад 600 доларів.

"Розбіжність величезна", – заявив Путін.

9 травня російський диктатор також заявив журналістам, що для Вірменії було б логічно провести референдум щодо її прагнень інтеграції в ЄС.

Reuters пояснює, що Вірменія є членом Євразійського економічного союзу, де ключову роль відіграє Росія, та значною мірою залежить від Кремля в питаннях енергопостачання. Але останніми роками країна прагне поглибити зв’язки з Європейським Союзом, зокрема, минулого року ухваливши закон про початок процесу вступу до блоку.

Разом з тим, міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Єреван не зацікавлений у розриві політичних та економічних зв’язків з Росією.

"Ми хочемо і будемо прагнути зберегти та поглибити наші нормальні відносини", – зауважив міністр.

У вівторок Макро Рубіо має відвідати Вірменію для проведення переговорів з Мірзояном. Як повідомив Державний департамент, вони планують взяти участь у церемонії підписання меморандуму про взаєморозуміння. Жодних інших подробиць не було наведено.

1 квітня під час зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном російський диктатор Володимир Путін натякнув, що може підвищити ціни на газ для Єревана, якщо той продовжить зближення з Європою. Спікер вірменського парламенту у відповідь на це заявив, що його країна вийде зі складу Організації Договору про колективну безпеку.

За місяць після цінових погроз Путін заявив, що Вірменії варто "визначитися якомога раніше" щодо питання участі в ЄС або ЄАЕС. За словами диктатора, тоді можливий шлях інтелігентного "розлучення".

