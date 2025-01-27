У Білорусі відбулися "вибори"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко на пресконференції в день "виборів" заявив, що не шкодує про те, що дозволив Росії використовувати свою країну для вторгнення в Україну, пише The Guardian.

"Я ні про що не шкодую", - сказав він у відповідь на запитання кореспондента.

Він також відмовився говорити, чи будуть це його останні вибори, додавши, що він "не збирається вмирати" і не має конкретного наступника. Водночас Лукашенко заявив, що серед нинішніх губернаторів регіонів, членів уряду або парламенту можуть бути "майбутні президенти", але не жінки. "Я категорично проти того, щоб жінка займалася цією роботою. Жінка не може бути диктатором, але у нас досить багато чоловіків, які могли б стати лідерами", - сказав він.

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Раніше прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас припустив, що стосовно Білорусі буде введено додаткові санкції, не уточнивши, чи буде їх введено тільки його урядом, чи всім ЄС. "Ми будемо відкрито говорити про репресії режиму та участь у війні Росії проти України, на що ми відповімо санкціями", - сказав він.

У Білорусі відбулися "вибори"

За попередніми даними, диктатор Олександр Лукашенко здобув перемогу з 86,82% голосів. Решта суперників Лукашенка не дотягнули навіть до 4% голосів.

Раніше в день "виборів" Лукашенко заявив, що білоруські миротворці були б найкращим варіантом в Україні.

Він також заявив, що заявив, що війна в Україні може завершитися вже цього року. Водночас він упевнений, що росіяни ніколи не повернуть Крим Україні, не підуть із територій, які окупували сьогодні. На його переконання, компроміс можливий на умовах, які озвучив раніше російський правитель Володимир Путін.

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