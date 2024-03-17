Акція протесту проходила як у Росії, так і за кордоном.

У Росії триває третій і останній день голосування на президентських виборах, під час якого відбулася акція протесту "Полудень проти Путіна". Тисячі людей вишикувалися в черги до виборчих дільниць у Росії та за кордоном, щоб висловити протест проти влади Путіна.

На опублікованих у соцмережах фото і відео очевидців видно довгі черги біля виборчих дільниць.

Можливо, це найбільша демонстрація опозиції в Росії з початку вторгнення в Україну.

Як пише "Медуза", у день акції виборці прийшли також до могили Олексія Навального на Борисовському кладовищі. Вони принесли і залишили кілька бюлетенів, у які від руки вписано ім'я політика.

Акція протесту за кордоном

У Латвії поліція ще за кілька днів до виборів обіцяла перевіряти документи у росіян, які голосують на дільниці в посольстві. У день голосування 17 березня у декого в черзі забирали картки ВНЖ на додаткову перевірку.

У Берліні до 12:30 черга до російського посольства розтягнулася на кілька кварталів. як пише Bild, за попередніми даними берлінської поліції, у черзі стояли щонайменше 800 осіб, вона розтягнулася на кілька кварталів. Близько полудня до посольства Росії в Берліні прийшла Юлія Навальна.

​На Пхукеті поліцейські затримали росіянина, який прийшов на акцію "Полудень проти Путіна" з плакатом "Ми не проплачені. Ми голосуємо проти тебе безкоштовно. Силовики вилучили плакат, після чого відпустили активіста.

У Єревані черга до посольства розтягнулася на кілька кілометрів. Сюди приїхали голосувати зокрема росіяни, які живуть у Тбілісі, де російського консульства немає. За підрахунками видання Paper Kartuli, у черзі стояли щонайменше 2,5 тисячі осіб.

За даними порталу "ОВД-Инфо", щонайменше 74 осіб заарештовано в Росії в останній день голосування на виборах президента. Згідно з попередніми даними, затримання відбулися в 17 містах країни.

Вибори в Росії

У Росії проходять так звані президентські вибори. Якщо нинішній російський диктатор Володимир Путін здобуде на них перемогу, він стане лідером Росії з найдовшим терміном правління з часів Йосипа Сталіна.

Як прогнозують аналітики, Путін після перемоги може почати чергову хвилю арештів, нові закони для придушення інакомислення і збільшення податків на багатих. Аналітики кажуть, що також може бути нова хвиля мобілізації, щоб зміцнити зростаючу перевагу Росії на полі бою в Україні.

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