Представники комісій дають родичам незрозумілі відповіді на їхнє обурення.

У Росії тривають так звані вибори Путіна. У Підмосков'ї в списку виборців масово виявляють мертвих людей.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", родичі виявляють у списку виборців родичів, які померли кілька років тому. Зокрема, батьки померлого в 2021 році полковника ФСБ, екс-співробітника апарату директора ФСБ з Балашихи здивовано виявили його прізвище у списках. Обурившись, вони отримали відповідь від представника виборчої комісії, що, мовляв, їхнього родича приберуть зі списків "потім".

Мати загиблого у 2022 році на війні сина влаштувала скандал на одній із ділянок у Люберцях, оскільки прізвище чоловіка теж опинилося у списках. Подібні випадки зафіксовані у Коломні, Сонячногірську, Подольську та інших підмосковних містах.

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Вибори в Росії - деталі

У Росії проходять так звані президентські вибори, водночас деякі громадяни висловлюють ставлення до того, що відбувається, у вкрай активний спосіб. Так, по всій території РФ повідомляють про випадки псування бюлетенів і підпали кабінок і виборчих дільниць.

Так, повідомляється про кілька випадків псування бюлетенів, коли люди виливали в урни зеленку або чорнило. Так, у Сімферополі дівчина залила урну з виборчими бюлетенями зеленкою. Вона пронесла зеленку в пакеті з-під соку. Свої дії вона знімала на телефон. При цьому співробітник поліції не став їй заважати, а спокійно спостерігав, поки вона доллє зеленку до кінця, і лише потім повів її.

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