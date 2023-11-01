В ЄС наполягають на нормалізації взаємин Сербії та частково визнаної держави Косово.

Президент дружньої до Росії Сербії Александар Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори на 17 грудня, пише Reuters. День проведення парламентських вибори збігається з датою проведення місцевих виборів в 65 муніципалітетах, включно зі столицею Белградом.

"Ми живемо в час, коли нам усім необхідно об’єднатися в боротьбі за життєво важливі інтереси Сербії, коли ми будемо під численним тиском як через нашу позицію щодо Косово, так і щодо інших регіональних і глобальних питань", – сказав Вучич після підписання указу про дострокові вибори.

Після підписання указу Вучич також заявив, що для Сербії важливо "зберегти мир, стабільність, внутрішню єдність і продемонструвати демократію".

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"Ця кампанія є можливістю представити різні ідеї, програми, політику ..., але вони не повинні загрожувати життєво важливим інтересам Сербії", – сказав він.

Чому Вучич розпустив парламент - оцінки експертів

Цього тижня під час візиту до Белграда голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Сербія та Косово повинні активізувати свої зусилля для нормалізації відносин, якщо вони хочуть приєднатися до блоку. Сербія офіційно подала заявку на членство в Європейському Союзі у 2009 році, з 2012 року є вона офіційним кандидатом на вступ. Косово офіційно підписало заявку на отримання статусу кандидата на членство в грудні 2022 року.

Наразі політична ситуація в Косово залишається напруженою. Сербія досі не визнає незалежність Косова, що є головною перешкодою для повноцінного міжнародного визнання країни.

В ЄС також наполягають, що Сербія має приєднатися до санкцій Заходу проти Росії, запроваджених через її вторгнення в Україну, викорінити корупцію та організовану злочинність, реформувати економіку, покращити судову систему, бізнес-клімат і сприяти дотриманню прав людини.

Експерти кажуть, що вибори та відсутність парламенту, який працює, дозволять Вучичу виграти час і відкласти рішення щодо зв’язків із Косово. Вони також зауважують, що крок Вучича спрямований на зміцнення його власних рядів і реформування його Сербської прогресивної партії (SNS), популярність якої впала.

Політична ситуація в Сербії - це треба знати

3 квітня 2022 року в Сербії відбулися загальні вибори, на яких було обрано президента Сербії та депутатів Національної асамблеї. Президентські вибори пройшли в один тур. Александар Вучич набрав близько 58% голосів в першому ж турі та почав свій другий президентський термін.

Водночас на парламентських виборах його Сербська прогресивна партія (SNS) втратила статус абсолютної більшості, який мала після виборів 2020 року.

На початку року в Сербії сталося одразу кілька випадків масової стрілянини, що спричинило масові протести. У травні 2023 року Александар Вучич заявив, що готовий провести дострокові вибори у країні. На цьому тлі Вучич також пішов у відставку з посади голови SNS, хоча й зберіг значний вплив на політику партії.

За даними опитування Stata за минулий місяць, очолюваний SNS альянс під час виборів 2023 року може набрати близько 44% голосів, і йому знову доведеться шукати союзників, щоб сформувати більшість у 250-місцевому парламенті.

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