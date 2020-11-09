Трамп неодноразово скаржився, що посада президента США відібрала у нього мільярди доларів доходів, тож тепер він може надолужити втрачене.

Податкові записи президента Дональда Трампа говорять про фінансовий дистрес. Він сам часто говорить, що втратив доходи на мільярди доларів через свою роботу на найвищій посаді в США. А його старші сини скаржаться, що сімейний бізнес втратив десятки потенційних угод по всьому світі.

Тепер, коли виборці відмовили йому в другому президентському терміні, Трамп може почати надолужувати втрачене, - пише New York Times. Видання припускає, що 45-й президент США може навіть повернутися на телебачення. Але цього разу його шоу може мати політичний ухил. Сімейний бізнес Трампів знову зможе укладати вигідні угоди за кордоном, як до виборів 2016 року, коли готелі й гольф-клуби допомагали розвивати сімейну справу.

Читайте такожТрампа закликали негайно почати процес передачі влади БайденуЕрік Трамп і прес-секретар Trump Organization не відповіли на запити про коментар щодо планів 45-го президента США після завершення своєї роботи в Білому домі. Тим часом, сам Трамп публікує заяви, в яких ставить під сумнів результати виборів. Це свідчить, що він ще не вірить у свою поразку.

Завоювавши президентське крісло 4 роки тому, Трамп відмовився продавати свою частку в Trump Organization. Натомість він затвердив план, який повинен був усунути конфлікт інтересів. Серед іншого Trump Organization відмовилася від угод за межами США і найняла радника для оцінки домовленостей в Америці.

Демократи, звісно, стверджували, що все це було для відведення очей. І президент все одно зміг використовувати власні курорти й готелі як вузли для задобрювання лобістів, донорів й корпоративних керівників. Однак, президенство й справді завдало удар по приватному сімейному бізнесу. Поки Трамп жив у Білому домі, його компанія не уклала жодної угоди про нові готелі. Без будь-яких доказів минулого року Трамп заявив, що президенство відібрало в нього "від 3 до 5 мільярдів доларів".

Заборона укладати іноземні угоди, напевне, завдала найбільший удар. До президенства компанія Трампа готувала велике розширення в Китаї. Впродовж років його президенства вона зберігала рахунок в китайському банку й підтримувала свій неактивний офіс в Шанхаї. Trump Organization також провела пошуки нових бізнес-партнерів у Колумбії, Бразилії й Туреччині.

Читайте такожAtlantic Council: Україні варто чекати серйозних змін після перемоги БайденаПозбувшись всіх обмежень, компанія Трампа тепер збирається знову укладати закордонні угоди про будівництво готелів, - сказали кілька джерел, близьких до сімейного бізнесу 45-го президента. У всякому разі, буде чимало перешкод. Перш за все, справам буде заважати пандемія коронавірусу, розслідування проти Trump Organization, а також суперечливі погляди американців на Трампа. На додачу, якщо Трамп хоче ще раз спробувати завоювати крісло президента в 2024 році, йому доведеться всі ці роки уникати ділової активності за кордоном, яку політичні опоненти могли б використати проти нього.

Але якщо Трамп знову збирається стати звичайним громадянином США, у нього чимало варіантів, що робити після президенства.

Трамп може знову торгувати своїм іменем. Найшвидший спосіб заробити для Trump Organization - це почати укладати закордонні угоди, продаючи ліцензії на використання імені Трампа в іноземних проектах у сфері нерухомості. Коли Трамп переселився у Білий дім в 2017 році, керівництво його компанії повідомило, що відмовилося від 20 таких угод з продажу бренду. Зокрема, він них довелося відмовитися в Китаї, Ізраїлі й країнах Південної Америки. Трамп досі популярний у деяких куточках світу. Його бренд досі впізнають.

Читайте також"Трамп, іди, ти звільнений!": як у США відреагували на перемогу Байдена (відео, фоторепортаж)Торгівля ім'ям не несе ніяких ризиків, тому що не вимагає жодних інвестицій. Вона загалом може принести від 500 тисяч до мільйона доларів на рік. Принаймні, так буде спочатку. Виплати падають зазвичай після того, як будівлі з іменем Трампа продають. Хіба що Trump Organization укладе паралельну угоду на обслуговування цієї нерухомості.

Однак, компанія Трампа досі має проблеми із законом. Конгрес, швидше за все, більше не буде приділяти таку велику увагу бізнес-активності 45-го президента. Але прокурори в Нью-Йорку продовжать свої розслідування. Окружна прокуратура Манхеттена веде розслідування проти Трампа і його компанії через низку потенційних фінансових злочинів. Крім того, слідчих непокоять його податкові декларації.

Тим часом, генеральна прокуратура штату Нью-Йорк веде окреме провадження за підозрами, що компанія Трампа неправильно задекларувала свої активи. Можливо це було зроблено умисно, щоб скоротити податки чи отримати позики. Trump Organization заперечує будь-які звинувачення. Але ці розслідування можуть завадити компанії укласти нові угоди. Минулого року Ерік Трамп, який керує фірмою разом з братом Дональдом-молодшим, вказав на перевірки демократів і розслідування ЗМІ як на головну причину затримки у процесі відкриття нової лінії готелів.

Читайте такожТрамп заявив про свою перемогу на виборах по "законним" голосамПоляризація США й пандемія можуть підірвати повернення в бізнес. Найбільш вигідна нерухомість Трампа розташована в місцях, де закріпилися демократи. Наприклад, в Нью-Йорку і Чикаго. Там він дуже непопулярний. Найбільший дохід компанія Трампа отримувала від гольф-клубу Doral у Флориді. Але його доходи теж скоротилися. Оскільки деякі великі компанії й організації вирішили триматися подалі від Doral через неоднозначність власника.

Будучи президентом, Трамп намагався заповнити прогалини, організовуючи події в своїх готелях для груп, пов'язаних з ним і політиками-республіканцями. Trump International Hotel неподалік Білого дому часто був заповнений союзниками-однопартійцями.

Наразі не відомо, чи такого роду покровительство збережеться і чи колишні клієнти повернуться до Трампа, щойно він покине Білий дім. На додачу, це був поганий рік для готельного бізнесу через пандемію коронавірусу. Економічні наслідки позначилися також на ринку комерційної нерухомості. А і одне, й інше грає центральну роль в бізнес-портфоліо Трампа.

Зрештою, любов Трампа до телебачення нікуди не поділася. На час своєї роботи на посаді президента США Трамп поставив старших синів на чолі своєї компанії разом з командою інших виконавчих директорів. Але ще до того він дещо відійшов від справ, дозволивши своїм дітям взяти на себе певні обов'язки.

Читайте такожПоруч з секс-шопом та крематорієм: Трамп анонсував конференцію в розкішному готелі, але вона відбулася на парковці (відео)Коли і як Трамп повернеться у сімейний бізнес - це одне з найцікавіших питань, пов'язаних з його життям після президенства. Однак, він певний час був телевізійною зіркою. І цілком можливо, що замість всього він повернеться на телебачення як політичний експерт чи в якійсь іншій ролі. Про це говорять деякі люди з його оточення.

Наприклад, були певні попередні обговорення про купівлю чи запуск телевізійної мережі під брендом Трампа. Його робота в якості ведучого програми The Apprentice стала для нього ще одним вагомим джерелом грошей, про що свідчить податкова декларація. Крім того, шоу допомогло закріпити міф, який дозволив американському багатію стати президентом США. Платні промови й угоди про видання мемуарів теж можуть вже чекати його.

Вибори президента США 2020: чим все скінчилося?

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа. Він також стверджує, що при підрахунку голосів були допущені махінації, і називає себе переможцем.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Переклад: Лесь Димань