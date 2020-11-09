Кампанія Трампа також відправляє команди з перерахунку голосів в Джорджію, Арізону і Пенсільванію.

Президент США Дональд Трамп буде оскаржувати свою поразку на президентських виборах в судовому порядку. Він також готує великомасштабні мітинги на свою підтримку.

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Як повідомляє Fox News, посилаючись на інформацію Axios, кампанія Трампа планує «менш традиційний шлях» оскарження результатів виборів, включаючи «серію мітингів за Трампа». Мітинги будуть фокусуватися на юридичних зусиллях команди Трампа щодо перегляду результатів голосування в низці штатів.

Зазначається, що у Трампа планують використовувати в якості доказів фальсифікацій «некрологи» людей, які нібито проголосували, коли були вже мертві. Кампанія також відправляє команди з перерахунку голосів в Джорджію, Арізону і Пенсільванію.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Надалі Трамп заявив про махінації з голосуванням у низці штатів. Він вважає себе переможцем виборів.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Дмитро Захаров