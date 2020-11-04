За попередніми результатами підрахунку голосів, Джо Байден йде у відрив від чинного президента Дональда Трампа.

Жителі американських штатів Аляска і Гаваї останніми закінчили голосувати на виборах президента США, після чого виборчі дільниці закрилися по всій країні.

Голосування там завершилося о 7:00 ранку за київським часом.

За попередніми результатами підрахунку голосів, Джо Байден йде у відрив від чинного президента Дональда Трампа.

Станом на 7:15 за київським часом:

За даними Reuters, Байден набирає 205 голосів, в той час як Трамп - 136.

За даними Associated Press, у Байдена - 223 голоси, у Трампа - 136.

За даними CNN, у Байдена - 205 голосів, у Трампа - 136.

За даними FOX News, У Байдена - 227 голосів, у Трампа - 210.

Нагадаємо, що для перемоги кандидат повинен набрати 270 голосів виборців.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають виборців, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.

Читайте такожВибори президента США: перші результати голосування та реакції кандидатів (онлайн)

Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів коронавірусом, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко