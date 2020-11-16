Дональд Трамп вкотре наголосив, що виграв вибори президента США.

Президент США Дональд Трамп заявив про "порушення" американської Конституції під час президентських виборів у 2020 році.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Чому фейкові ЗМІ продовжують припускати, що Джо Байден буде президентом, навіть не дозволяючи нашій стороні показати, до чого ми зараз готуємося, наскільки сильно була порушена наша велика Конституції. Вона була атакована, можливо, як ніколи раніше!", - написав Трамп.

За його словами, велику кількість спостерігачів виганяли з приміщень для підрахунку голосів у багатьох штатах.

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Також Трамп заявив про "мільйони бюлетенів", які "змінювалися демократами для демократів". Окрім того, він заявив про "голосування після закінчення виборів" та "використання радикально лівої комп'ютерної системи Dominion, яку відхилив Техас та низка інших штатів через питання безпеки". Трамп назвав "фальшивими" і результати голосування поштою.

"Я виграв вибори", - написав Трамп через кілька годин після попередніх повідомлень.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада у США відбулись президентські вибори.

Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Олександр Топчій