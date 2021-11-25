Під час інциденту в шахті перебували 285 людей, з них 235 вийшли на поверхню.

Через пожежу, що сталася на вугільній шахті "Листвяжна" у Кемеровській області РФ, загинули щонайменше 11 гірників, більше 40 постраждали, четверо з них перебувають у тяжкому стані. Доля ще близько 40 людей невідома.

Інформацію щодо загиблих підтвердив губернатор Кемеровської області Сергій Цивілєв, повідомляє Інтерфакс. Постраждалі отруїлися продуктами горіння, що виникли внаслідок пожежі.

Читайте такожРосійський адмірал звинуватив у загибелі "Курська" підводний човен НАТОСпочатку екстрені служби повідомили про задимлення на шахті, а через деякий час надійшло уточнення про вибух у вентиляційному штреку на глибині 250 м. Інтерфакс, із посиланням на джерела, також повідомляв про вибух, однак, за даними МНС РФ, його не відбулося і пошкоджень у шахті немає.

Наразі роботу шахти призупинено, там не працює вентиляція, а висока концентрація газу може спричинити вибух. Через це пошуки близько 40 гірників, які досі лишаються під землею, призупинили, а рятувальників вивели з шахти.

СК РФ порушив кримінальну справу за ч.2 ст.217 КК РФ (порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило необережність смерть людини).

Нагадаємо, раніше в Росії під час вибуху в житловому будинку під Москвою загинули дві людини. У липні повідомлялося про вибух на одному з найбільших хімічних заводів Півдня Росії "Комбінат Каменський" (Каменськ-Шахтинський, Ростовська область), який пов'язаний з виробництвом боєприпасів.

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Автор: Екатерина Малюга