На шахті "Листвяжна" в Кузбасі (Росія) стався вибух у вентиляційному штреку на глибині 250 м, всередині перебували 287 людей.
Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на джерела.
"За попередньою інформацією, на перше місце вийшла версія несправності обладнання і природні причини", – розповів співрозмовник агентства.
Те ж підтвердили й у коментарі РБК.
Читайте такожВ Євросоюзі відреагували на "товарний" указ Путіна щодо ОРДЛОВодночас джерело ТАСС стверджує, що причиною задимлення на шахті стало займання вугільного пилу, а самого вибуху не було.
До лікарні госпіталізували 40 шахтарів, двоє перебувають у тяжкому стані.
У службі надзвичайників підтвердили евакуацію 215 людей, інші все ще підіймаються на поверхню.
Водночас місцезнаходження 49 осіб не встановлено.
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