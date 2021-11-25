Місцезнаходження 49 осіб не встановлено.

На шахті "Листвяжна" в Кузбасі (Росія) стався вибух у вентиляційному штреку на глибині 250 м, всередині перебували 287 людей.

Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на джерела.

"За попередньою інформацією, на перше місце вийшла версія несправності обладнання і природні причини", – розповів співрозмовник агентства.

Те ж підтвердили й у коментарі РБК.

Читайте такожВ Євросоюзі відреагували на "товарний" указ Путіна щодо ОРДЛОВодночас джерело ТАСС стверджує, що причиною задимлення на шахті стало займання вугільного пилу, а самого вибуху не було.

До лікарні госпіталізували 40 шахтарів, двоє перебувають у тяжкому стані.

У службі надзвичайників підтвердили евакуацію 215 людей, інші все ще підіймаються на поверхню.

Водночас місцезнаходження 49 осіб не встановлено.

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Автор: Віолетта Орлова