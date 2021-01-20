В результаті вибуху одна з будівель виявилася майже повністю зруйнована.

Попередньою причиною вибуху в Мадриді вважається витік газу.

Про це пише місцева газета Mundo.

Зазначається, що вибух відчувався на відстані декількох кілометрів. Поліція оточила квартал.

Вибух у Мадриді: що ще відомо

В результаті вибуху одна з будівель виявилася майже повністю зруйнована. Безліч автомобілів отримали пошкодження.

ЗМІ повідомляють, що вибух стався близько 15:00 за місцевим часом на вулиці Толедо поруч з будинком престарілих і школою.

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Автор: Катерина Шварц