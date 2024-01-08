Представники Республіканської та Демократичної партій в Конгреcі США досягли угоди щодо фінансування роботи уряду в 2024 році.
Про це йдеться в заяві президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому. За його словами, двопартійна рамкова програма фінансування ще на один крок наближає їх до запобігання закриття уряду і захисту національних пріоритетів.
"Тепер республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрожувати закриттям уряду і виконати свій основний обов'язок по фінансуванню найважливіших пріоритетів в області внутрішньої політики і національної безпеки, включаючи мій додатковий запит. Прийшов час діяти", - додав президент.
Допомога Україні від США: що відомо
Адміністрація Байдена ще в 2023 році запросила у Конгресу додаткову фінансову допомогу Україні та Ізраїлю, проте запит так і не був схвалений. Перед новорічними святами республіканці пішли на канікули.
Каменем спотикання стало питання безпеки американського кордону. Республіканці вимагають проведення суттєвих реформ прикордонної політики, перш ніж допомога Україні буде схвалена.