Путін у молодості ухилився від військової служби, бо вступив до університету, де проходив підготовку офіцерів запасу, і вже вищу освіту він здобув у званні лейтенанта артилерії.

Президент РФ Володимир Путін боїться смерті, тому оточує себе найкращою охороною, броньованими кортежами і зброєю.

Як зазначається у матеріалі видання Daily Mail, Путін вже давно страждає на параною. У статті Марк Галеотті - британський політолог, професор та фахівець з питань міжнародної злочинності та проблем безпеки, пов'язаних з Росією, розповів про свій досвід життя в Москві.

"Кілька років тому я жив на Кутузовському проспекті, одній з широких доріг, що ведуть до центру Москви, та улюбленому маршруті кортежу президента Путіна до Кремля. Він ніколи не любив подорожувати вертольотами, тому феєрія з 18 машин, включно з мотоциклами та машиною швидкої допомоги і низкою блискучих чорних лімузинів з тонованим склом, була звичним видовищем. Приблизно за 45 хвилин до його проходження дорога буде перекрита - я маю на увазі повністю перекрита. У дверях мого багатоквартирного будинку стояв охоронець, не даючи мешканцям піти", - поділився Галеотті.

Також експерт зазначив, що з початком пандемії коронавірусу Путін ще більше замкнувся у своєму вигаданому ідеальному світі багатства та влади, в якому дозволено лише те, що хоче він, і тоді, коли хоче він.

"Він рідко заходить навіть у свій офіс у Кремлі, воліючи вести справи у своєму величному жовтому маєтку з колонами в Ново-Огарьовому в елітному передмісті, популярному серед рок-зірок та олігархів, на захід від Москви. Люди приходять до нього, якщо і коли він хоче їх бачити... І все частіше він цього не робить, він має свій штат, своїх охоронців, команду дегустаторів, але протягом багатьох місяців міністри, радники та помічники, з якими він колись часто радився, трималися на відстані. Пандемія сприяла цьому, але він не виявляє жодних ознак бажання змінити статус-кво [...] Він не довіряє Інтернету і наполягає на паперових брифінгах. Після вторгнення пріоритет надається військовим звітам, а потім документам SFV, розвідувальній службі, яка розповідає йому про те, що відбувається на міжнародному рівні; потім звіт ФСБ про те, що відбувається всередині Росії; і, нарешті, дайджест про справи російської еліти - його дружків-олігархів та ворогів - від ФСТ, федеральної служби охорони. Потім він вирішує, з ким хоче поговорити. Він віддає перевагу відеоконференції, а не зустрічі віч-на-віч, тому що це дає йому контроль над тим, що він чує, а що ні", - додав Галеотті.

За словами Галеотті, спостерігачі за кремлівською рутиною впевнені, що Путін проводить більшу частину свого часу на самоті. У нього немає абсолютно жодного військового досвіду, попри те, що він не може пройти повз танк чи винищувач, не зупинившись для фотосесії. Також автор наголосив на цікавому моменті, що Путін у молодості ухилився від військової служби, бо вступив до університету, де проходив підготовку офіцерів запасу, і вже вищу освіту він здобув у званні лейтенанта артилерії.

"Він наполягав на тому, що "командував артилерійською батареєю", але насправді він нічим не командував. Він більше військовий фанат, ніж військовий геній".

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав закон про спеціальні заходи у сфері економіки для забезпечення Збройних сил РФ при проведенні "контртерористичних та інших операцій" за межами країни.

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