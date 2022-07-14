У Бундестазі вважають, що початок переговорів має бути поставлено в залежність від конкретних умов.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, Бундестаг може піти на переговори з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Про це заявив глава фракції соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) в Бундестазі Рольф мютценіх, повідомляє Zeit.

За словами Мютценіха, якщо Кремль буде готовий до конструктивних переговорів з державами Євросоюзу, НАТО і Україною, можливість таких переговорів не можна виключати.

При цьому він зазначив, що початок переговорів має бути поставлено в залежність від конкретних умов.

Він також підкреслив, що важливо використовувати для відновлення дипломатичних переговорів певні сигнали, що вказують на можливе припинення вогню. Однак, вважає він,"таких сигналів поки немає".

"Ця війна закінчиться не абсолютною перемогою на полі бою, але, врешті – решт, тільки переговорами, домовленостями та угодами", - сказав Мютценіх.

Війна в Україні та ООН:

Офіс Генпрокурора у співпраці з командою Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства розробляє стратегію щодо всебічного захисту жертв сексуального насильства в контексті збройного конфлікту.

Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA) виділило $12,4 на допомогу жінкам і дівчатам в Україні, які постраждали від насильства.

13 липня 2022 року прес-служба офісу генерального прокурора України повідомила про те, що ООН відправить в Україну експертів для розслідування сексуального насильства окупантів.

14 червня 2022 року стало відомо про те, що позов України проти РФ до Міжнародного Суду ООН підтримали понад 40 країн.

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