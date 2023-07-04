Угорщина не відкладатиме членство жодної країни до НАТО, але за певних умов, кажуть в МЗС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт підтримає заявку Швеції на приєднання до НАТО, якщо Туреччина, яка так само блокує процес, погодиться зробити це.

Як пише Bloomberg, на зустрічі з журналістами в Будапешті Сіярто заявив, що Угорщина підтримуватиме "тісний і постійний" контакт з турецькими колегами найближчим часом.

"Якщо там (в Туреччині – УНІАН) буде рух, то, звичайно, ми дотримаємося нашої обіцянки, що Угорщина не відкладатиме членство жодної країни", – заявив голова угорського відомства.

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Сіярто також зазначив, що вже провів численні телефонні перемовини зі своїм турецьким колегою. За його словами, незабаром Туреччина "проконсультується зі шведами, а також з лідерами НАТО" з метою вийти з глухого кута в цьому питанні.

У березні Угорщина також припинила блокувати вступ Фінляндії до НАТО після того, як Туреччина підтвердила, що підтримує заявку країни.

Вступ Швеції до НАТО - що треба знати

На тлі повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу. В кінці червня лідери країн НАТО офіційно запросили ці країни приєднатися до Альянсу. В квітні всі 30 країн погодили заявку Фінляндії та країна офіційно приєдналася до НАТО.

Заявку Швеції на вступ досі не погодили Угорщина та Туреччина. Обидві країни гальмували і процес вступу Фінляндії, так само не накладаючи вето на заявку країни.

Туреччина раніше висунула Швеції низку умов у сфері "боротьби з тероризмом", Угорщина своєю чергою звинуватила країну у надмірній критиці на свою адресу.

Наприкінці травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що все ще не готовий підтримати членство Швеції в НАТО. Цього тижня Ердоган знову применшив шанси на значний прорив у переговорах, пославшись на сварку між країнами через спалення Корану в Стокгольмі.

Шведська розвідка заявляла, що Росія, яку вже звинувачували у тому, що вона влаштовує у Швеції антитурецькі провокації, активно заважає вступу країни до Альянсу.

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