В Німеччині партія «Союз 90/Зелені» офіційно висунула кандидатом на посаду федерального канцлера Анналену Бербок.
Як повідомляє DW, на з’їзді парті 12 червня кандидатуру Бербок підтримали 678 з 688 делегатів. Цим же голосуванням було визначено, що партійний список на осінніх виборах до Бундестагу разом з Бербок очолить інший співголова політичної сили - Роберт Габек
Бербок подякувала однопартійцям за підтримку та назвала голосування проявом солідарності.
Нагадаємо, «зелені» висувають свого кандидата в канцлери вперше за 40-річну історію партії.
За результатами опитувань, партія зелених утримує у партійному рейтингу друге місце, відстаючи на 3-5% від консервативного блоку ХДС/ХСС.
Читайте такожМаас запевнив, що Німеччина має чітку і незмінну позицію щодо "Північного потоку-2"
Анналена Бербок жорстко критикує дії Росії в України і виступає проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". В її пріоритети також входить боротьба з кліматичними змінами.
Вас також можуть зацікавити новини
- Росія не дотримуватиметься домовленостей щодо "Північного потоку-2" - МЗС
- Меркель особисто поїде до США домовлятися про "Північний потік-2" – ЗМІ
- Бундестаг відхилив резолюцію проти "Північного потоку-2"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram