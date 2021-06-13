"Зелені" висувають свого кандидата в канцлери вперше за 40-річну історію партії.

В Німеччині партія «Союз 90/Зелені» офіційно висунула кандидатом на посаду федерального канцлера Анналену Бербок.

Як повідомляє DW, на з’їзді парті 12 червня кандидатуру Бербок підтримали 678 з 688 делегатів. Цим же голосуванням було визначено, що партійний список на осінніх виборах до Бундестагу разом з Бербок очолить інший співголова політичної сили - Роберт Габек

Бербок подякувала однопартійцям за підтримку та назвала голосування проявом солідарності.

Нагадаємо, «зелені» висувають свого кандидата в канцлери вперше за 40-річну історію партії.

За результатами опитувань, партія зелених утримує у партійному рейтингу друге місце, відстаючи на 3-5% від консервативного блоку ХДС/ХСС.

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Анналена Бербок жорстко критикує дії Росії в України і виступає проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". В її пріоритети також входить боротьба з кліматичними змінами.

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Автор: Дмитро Захаров