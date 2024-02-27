Наразі британська сторона допомагає Україні технікою, засобами та навчанням для українських солдатів, зазначив речник Сунака.

Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії не планує відправлення військ в Україну для широкомасштабного розгортання.

Як повідомляє телеканал Sky News, про це сказав речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака у відповідь на коментарі президента Франції Еммануеля Макрона. Зокрема, у речника запитали про те, що французький лідер не виключає участі Західних армій у бойових діях в Україні.

Спікер Сунака відповів, що це не опрацьовується, але Велика Британія допомагає з забезпеченням "технікою, засобами та навчанням". "Окрім невеликої кількості персоналу, який знаходиться у країні для підтримки Збройних сил України, у нас немає будь-яких планів для широкомасштабного розгортання", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 26 лютого у Парижі зустрілися лідери та високопосадовці багатьох європейських країн для обговорення продовження забезпечення підтримки України у її оборонній війні з РФ.

Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому. Також Макрон оголосив про створення "коаліції" для надання Україні "ракет та бомб середньої та великої дальності". Він закликав європейські країни "виробляти більше" боєприпасів для України. Окрім того, лідер Франції заявив, що Європа має бути готовою до можливого нападу Росії на країни НАТО.

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