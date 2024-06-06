Оскільки Україна запускає західні ракети через кордон, витрати на підтримку Володимира Путіна для Пекіна зростають.

Донедавна президент Китаю Сі Цзіньпін, можливо, почувався виправданим, уклавши партнерство "без обмежень" з російським Володимиром Путіним, пише аналітик Міньсінь Пей у колонці для Bloomberg.

Китаю вдалося надати достатню підтримку для посилення російських військових зусиль в Україні, змінивши ситуацію на полі бою, не порушуючи водночас явного порушення червоних ліній США і Європи проти прямих продажів зброї.

Він зазначає, що нещодавні кроки Росії загрожують значно ускладнити життя Сі.

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"Почнемо з того, що Захід не закриває очі на той факт, що поставки Китаєм товарів подвійного призначення мали вирішальне значення для недавніх успіхів Росії. Без китайської підтримки, яку США публічно критикували як "всеосяжні та послідовні зусилля, підтримувані керівництвом", Путіну було б дуже важко вести війну на виснаження", - пише аналітик.

Держсекретар США Ентоні Блінкен не тільки підняв це питання безпосередньо з Сі Цзіньпіном у Пекіні наприкінці квітня, а й виступив із погано завуальованою погрозою нових та більш жорстких санкцій. Заступник міністра фінансів США Воллі Адеймо повторив це попередження нещодавно в Києві.

Він вважає, що у США є кілька причин продовжувати цю кампанію тиску.

"Підтримка Китаєм Росії є найкращим аргументом, який Вашингтон може підштовхнути європейських союзників до прийняття більш агресивного підходу до Китаю. Оскільки США намагаються переконати Європу підняти імпортні бар'єри для китайських електромобілів та екологічно чистих енергетичних продуктів, це допомагає підкреслити наслідки підтримки китайської економіки", - пише експерт.

Міньсінь Пей впевнений, що дії Росії загострили відносини України з Китаєм до критичної точки. Раніше українські лідери щосили намагалися уникнути протистояння з Китаєм, можливо, сподіваючись, що Сі зрештою змусить Путіна припинити війну на прийнятних умовах. Тепер президент Володимир Зеленський відкрито звинуватив Пекін у тому, що він діє за вказівкою Росії і саботує майбутню мирну конференцію у Швейцарії.

"І, якою б складною не була нинішня дипломатична ситуація, Сі може незабаром зіткнутися з новою кризою, що перевіряє його вплив на Путіна", - пише політолог.

Він висловив переконання, що війна в Україні переходить у більш небезпечну фазу.

"Багато чого залежатиме від того, якої шкоди завдасть західна зброя. Путін коригуватиме свою відповідь відповідно до результатів на місцях. Якщо нові ракети знищать критично важливі об'єкти, як-от Керченський міст, що з'єднує Росію з Кримом, спричинять великомасштабні жертви або поставлять під загрозу нещодавні військові досягнення Росії, Путін може навіть здійснити свою погрозу застосувати тактичну ядерну зброю проти України", - зазначає аналітик.

Він упевнений, що це було б кошмаром для Китаю і створило б гіршу зовнішньополітичну кризу відтоді, як США спрямували два авіаносці до Тайваню в 1996 році.

"Крім відповіді на збільшення військової допомоги Україні, Захід, найімовірніше, спробує покарати Китай, запровадивши той тип санкцій, від яких він досі відмовлявся, наприклад, внесення до чорного списку одного або двох малих або середніх китайських банків і подальше посилення експортного контролю. Китай може зіткнутися з колективним гнівом як США, так і Європи. Найгірше те, що у Китаю мало реальних можливостей захистити себе від наслідків. Сі міг би спробувати чинити тиск на Путіна, щоб той не натискав ядерну кнопку. Але, врешті-решт, російський лідер знає, що Китай нічого не може зробити, щоб зупинити його", - пише він.

На його думку, колишня впевненість Сі починає виглядати недоречною, а потенціал його дружби з Путіним більш обмежений, ніж могло здатися на перший погляд.

Співпраця Китаю і РФ - деталі

Китай і Росія, Сі Цзіньпін і Володимир Путін - не союз рівних. Про це йдеться у статті The Times.

"Було важливим моментом, коли напередодні вторгнення президента Путіна в Україну 2022 року він і президент Сі оголосили про "безмежну дружбу"... Але Росія стала для Китаю непотрібним, надто вимогливим другом, втягнувши його в брудну європейську війну і звузивши можливості Сі Цзіньпіна, який готується до викликів, що постануть перед ним під час нового президентства США", - пишуть автори.

Водночас вони зазначають, що Росії незручний статус молодшого союзника. Китай, тим часом, втрачає терпіння до партнера, який колись обіцяв прийти до перемоги над Україною.

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