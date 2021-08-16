Евакуювати всіх українців з Афганістану наразі можливості немає.

Українець, який раніше прилетів по роботі до Афганістану, розповів, що нині відбувається у захопленому талібами Кабулі.

Про це він сказав у коментарі "Обозревателю". Чоловік уточнив, що перебуває на базі під охороною разом з іншими громадянами, в тому числі українцями.

Таліби, за його словами, поки не виявляють агресії до українців, проте поставили свою охорону на базі.

"Також постійно вимагають, щоб ми здали зброю. Але якщо на це підемо, що буде потім – велике питання", - каже він.

Чоловік також пояснив, чому українців зараз не можуть евакуювати з Кабула. Каже, що спочатку треба дістатися з бази до аеропорту. Відповідаючи на питання, в чому саме полягає складність, він сказав: "Транспорт, на якому можна було б дістатися туди, і доступ. Дороги контролюються талібами, але вони обіцяли пропускати. Плюс на цивільній стороні аеропорту дуже багато людей, які штурмують літаки, щоб покинути країну".

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Говорячи про допомогу з боку українських дипломатів, він констатував, що вплинути на ситуацію там їм дуже складно. "Тому тримаємо зв'язок, але плану дій, наскільки я розумію, немає. Обіцяють шукати варіанти, якщо літак навіть і не український, то за участю інших європейських країн. Порадити щось нам особливо не можуть, попросили тримати їх у курсі того, що відбувається", - розповів чоловік.

Він додав, що води та їжі в українців вистачить ще приблизно на один тиждень.

Захоплення влади в Афганістані талібами

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану і почали наступ на Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн: України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. Ще 74 українці з родинами, за даними МЗС, просять про евакуацію з Афганістану.

Автор: Юрій Годован