У Вашингтоні зазначили, що витратили десятки мільярдів доларів на підготовку і спорядження армії Афганістану.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван поклав відповідальність за крах уряду Афганістану на армію країни. На його думку, афганським військовим "не вистачило волі" захищати країну від Талібану.

Як повідомляє Insider, таку заяву Салліван зробив в ефірі каналу NBC, коментуючи перехід Кабула під контроль бойовиків Талібану і втечу президента Ашрафа Гані з країни.

"До кінця дня, попри факт, що ми витратили 20 років і десятки мільярдів доларів, щоб дати краще спорядження, підготовку і боєздатність Силам безпеки Афганістану, ми не могли дати їм волю [до боротьби]", - пояснив Салліван.

"Врешті решт вони вирішили, що не будуть боротися за Кабул, і не будуть боротися за країну", - уклав він.

Тим часом президент Джо Байден наразі активно критикується як Демократами, так і республіканцями за рішення вивести війська США з Афганістану.

Ситуація в Афганістані

Після виведення військ США з Афганістану Талібан стрімко взяв країну під контроль, зустрічаючи лише мінімальний опір урядових сил. 15 серпня бойовики Талібану увійшли до столиці країни Кабулу.

Президент Ашраф Гані покинув свій пост і втік з країни, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю. Поки немає точної інформації про його місцезнаходження – за одними повідомленнями, він вилетів до Таджикистану, за іншими - прямував до столиці Узбекистану Ташкенту. Однак ані там, ані там, прибуття Гані не підтвердили.

Прихід Талібану до влади спровокував паніку і масову втечу людей з країни. В аеропорту Кабула сталося кілька смертельних інцидентів.

Автор: Дмитро Захаров