Президент ФРН наголосив, хто загрожує країнам Балтії - той загрожує НАТО та Німеччині.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив занепокоєння через військову напруженість на східному фланзі НАТО і запевнив країни Балтії в солідарності Альянсу.

Про це повідомляє DW.

"Не минає й дня без того, щоб російські військові літаки не здійнялися в небо над Балтійським морем. Все частіше при цьому вони порушують повітряний простір ваших держав", - сказав Штайнмаєр під час обіду з президентами Естонії, Латвії та Литви - Керсті Кальюлайд, Егілсом Левітсом та Гітанасом Науседою.

"Ситуація із загрозами та ризик виникнення інцидентів з часу незаконної анексії Криму й Донбасу, з часу стягнення (російських - УНІАН) військ до кордону України стали настільки серйозними, якими не були вже давно", - зазначив він.

При цьому президент ФРН запевнив, що "у цій ситуації ви - не самотні".

"Хто загрожує державам Балтії, той загрожує і всьому НАТО, той загрожує Німеччині... Саме тому Бундесвер очолює контингент НАТО у Литві, саме тому німецькі військово-повітряні сили у порядку ротації з іншими партнерами по Альянсу захищають повітряний простір над Балтійським морем", - підкреслив Штайнмаєр.

"Тим самим ми чітко показуємо: територіальна цілісність та незалежність держав НАТО не можуть бути предметом торгу", - сказав він.

Президент Німеччини також розкритикував "цинічні атаки білоруського режиму" на кордони країн Балтії, маючи на увазі потік мігрантів з Близького Сходу через Білорусь.

Приводом для прийому президентом Німеччини своїх колег з балтійським держав у палаці Бельвью у Берліні стало сторіччя встановлення дипломатичних відносин між ФРН та цими країнами, а також 30-річчя відновлення дипвідносин після падіння "залізної завіси".

Військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2021"

10 вересня РФ і Білорусь почали спільні стратегічні навчання "Захід-2021". За інформацією російського Міноборони, практичні дії військ стартували одночасно на дев'яти полігонах на території Російської Федерації, в акваторії Балтійського моря, а також на п'яти полігонах в Республіці Білорусь.

За офіційними даними, у навчаннях беруть участь близько 200 тисяч військовослужбовців, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, зокрема, понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів.

На території Білорусі до навчань залучено 12 800 осіб, у тому числі до 2 500 російських військовослужбовців понад 30 літаків і вертольотів, до 350 одиниць бойової техніки, серед іншого близько 140 танків, до 110 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів.

Серед цілей навчань заявляються "перевірка рівня готовності і здатності органів військового управління сил Республіки Білорусь і Російської Федерації до спільних дій при вирішенні завдань забезпечення військової безпеки і територіальної цілісності Союзної держави", а також "отримання практики командувачами, командирами і штабами з управління військами під час спільних дій з відбиття агресії проти Союзної держави".

Автор: Леся Лещенко