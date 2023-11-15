Вірменія поки не обговорює юридичний процес виходу з ОДКБ.

Влада Вірменії намагається дистанціюватися від Російської Федерації. Російсько-вірменські відносини погіршуються вже не перший місяць.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив президенту Білорусі Олександру Лукашенку 14 листопада, що не братиме участі в очолюваній Росією зустрічі організації колективного договору безпеки (ОДКБ) у Мінську 23 листопада.

При цьому прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відреагував на слова Пашиняна, заявивши, що в Кремлі розуміють, що у глав держав є свої заходи в робочому графіку, але це прикро, оскільки такі зустрічі, як засідання ОДКБ, "дуже хороший привід для обміну думками" і узгодження ідей.

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Крім того, заступник міністра закордонних справ Вірменії Ваан Костанян 9 листопада заявив журналістам, що Вірменія поки не обговорює юридичний процес виходу з ОДКБ.

Відносини Вірменії та Росії - останні новини

Вже близько року відносини між Вірменією і Росії помітно погіршуються. Офіційні представники країн виступали з різкими заявами. При цьому Єреван змінює свою міжнародну політику в бік західних країн.

Наприклад, Вірменія заявила про намір ратифікувати Римський статут, через що Москва вимагала пояснень. Крім того, стало відомо про спільних навчаннях Вірменією та США.

Також Єреван все частіше відмовляється від участі в заходах в рамках ОДКБ.

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