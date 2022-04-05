Також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прийняв рішення видворити певну кількість дипломатів із постпредства Росії при ЄС.

МЗС Естонії викликало у вівторок посла Російської Федерації Володимира Липаєва і вручило йому ноту про закриття генерального консульства РФ у Нарві та консульського відділу посольства РФ у Тарту.

Про це повідомили "Інтерфаксу" у пресслужбі МЗС Естонії.

"Естонія також вирішила оголосити персона нон грата та видворити з країни 14 консульських співробітників, семеро з яких мають дипломатичний статус", - йдеться у повідомленні.

Віцеканцлер МЗС Мярт Вольмер наголосив під час передання ноти, що зазначені особи мають залишити Естонію до 30 квітня.

Вольмер заявив, що у нинішній ситуації не можна говорити про нормальне відновлення відносин, "особливо якщо Росія серйозно порушує міжнародне право, зокрема свої міжнародні зобов'язання".

Вольмер також заявив, що дії Росії в Україні неприйнятні, "Росія має вивести свої війська з України та понести відповідальність за збитки, завдані війною".

Також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у вівторок, що прийняв рішення видворити певну кількість дипломатів із постпредства Росії при ЄС.

"Я прийняв рішення визнати персонами нон грата кількох співробітників постпредства РФ при ЄС за участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу", - заявив Боррель.

Раніше Литва вислала російського посла з країни. Посол Литви в Москві Ейтвідас Баярунас найближчим часом повернеться в Литву. За словами міністра, також прийнято рішення про закриття Генерального консульства Російської Федерації в Клайпеді.

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