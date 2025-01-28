Лівітт зазначила, що рішення про призупинення фінансування є "дуже відповідальним кроком".

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про заморозку федерального фінансування різних грантів та кредитів – це тимчасовий захід, необхідний для перевірки того, як витрачаються кошти. Таку заяву зробила прессекретарка Білого Дому Керолайн Лівітт.

"Це тимчасова пауза. Бюджетне управління переглядає федеральне фінансування, яке виділялося. [...] Протягом минулих чотирьох років ми бачили, як адміністрація Байдена витрачала гроші, як пʼяні матроси. Це одна з причин, чому в нас була інфляційна криза", – заявила вона під час брифінгу.

Лівітт зазначила, що рішення про призупинення фінансування є "дуже відповідальним кроком":

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"Ця адміністрація зобов'язана знову переконатися, що кожна копійка буде чесно прорахована", – додала вона.

При цьому Лівітт наголосила, що соціальна допомога американцям, медична допомога, допомога з харчуванням, допомога, яка надається безпосередньо людям, не буде призупинена.

Призупинення фінансування програм допомоги від США

Білий дім зупинив виплати усіх федеральних грантів і кредитів, а команда нового президента США Дональда Трампа ініціювала велику перевірку внутрішніх бюджетних видатків.

Раніше у Трампа зупинили на 90 днів фінансування програм допомоги іншим країнам – зокрема, під егідою програми USAID, яка реалізує кілька проєктів і в Україні.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, коментуючи цю ситуацію, заявила, що призупинення фінансування USAID не може не бентежити, але це "не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати". Вона додала, що найближчим часом почнуться предметні консультації з американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні.

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