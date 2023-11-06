Прогнозуються вуличні бої з терористами ХАМАС, що ховаються у великій мережі тунелів.

Ізраїльські війська повністю оточили Газу і можуть вже сьогодні увійти в місто

Як пише The Times з посиланням на ізраїльські ЗМІ, прогнозуються вуличні бої з з терористами ХАМАС, які переховуються у великій мережі тунелів.

Представник армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що війна досягла "важливої стадії", оскільки ізраїльські війська тепер також досягли узбережжя на південь від міста гази.

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"Тепер існують Південна Газа і Північна Газа", - сказав Хагарі, додавши, що шлях для втечі мирних жителів на південь залишається відкритим.

Водночас зазначається, що "колапс зв’язку" в Газі, про який повідомила група захисту доступу до Інтернету NetBlocks.org і підтвердила палестинська телекомунікаційна компанія Paltel, ще більше ускладнив передачу деталей нового етапу військового наступу.

Операція ЦАХАЛ в Газі

Раніше ізраїльські військові заявили, що їхні солдати досягли позицій уздовж узбережжя гази в рамках розширення своїх наземних операцій. В результаті наземного наступу Палестинська територія розділена на дві частини, ізраїльські війська оточили місто гази.

За даними Міністерства охорони здоров'я Палестини, більше половини житлових будинків у місті газу зруйновано, переміщеними особами стали понад 70% жителів міста.

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