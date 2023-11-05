Ізраїль звинувачує ХАМАС у використанні лікарень для ведення бойових дій.

Понад половина житлових будинків у місті Газа зруйнована, переміщеними особами стали понад 70% мешканців міста. Про це повідомили представники Міністерства охорони здоров'я Палестини, пише BBC.

Крім того, 16 із 35 лікарень Гази припинили роботу. Пошкоджено сім церков і 55 мечетей, а також 42 будівлі, що належать Близькосхідному Агентству ООН із допомоги палестинським біженцям.

Зазначається, що дані наводить саме офіційна влада Палестинської автономії, що базується на Західному березі річки Йордан, а не розташоване в Газі і підконтрольне ХАМАСу "міністерство" з аналогічною назвою.

Відео дня

Тим часом речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі оприлюднив нову розвідувальну інформацію та докази, які свідчать про те, що ХАМАС використовує медичні заклади в секторі Газа в терористичних цілях.

Хагарі показав журналістам на брифінгу відео, на якому показано підземний вхід із лікарні Шейха Хамада, який, за його словами, з’єднується з мережею тунелів ХАМАС. На іншому відео видно, як бойовики ХАМАС відкривають вогонь по ізраїльських військах з лікарні, пише Times of Israel.

Ситуація в Секторі Газа – останні новини

Як писав УНІАН, ХАМАС призупинив евакуацію іноземців із сектора Гази в Єгипет. Угруповання блокуватиме виїзд до тих пір, поки поранені палестинці не будуть евакуйовані в Єгипет. Для цього потрібно створити безпечні шляхи для проїзду машин швидкої допомоги до прикордонного пункту Рафах.

Також ми розповідали, що військово-повітряні сили Ізраїлю завдали нищівних ударів по будівлі університету Аль-Азхар у секторі Гази. Арабські пабліки стверджують, що будівлю зрівняли із землею кількома високоточними ударами ВПС Ізраїлю.

Вас також можуть зацікавити новини: